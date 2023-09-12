Главный тренер СКА Ротенберг назвал тяжелым календарь команды на старте сезона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении команды от «Спартака» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:3).

«У нас начало игры было тяжелым. Тяжелый календарь, но через это надо пройти. Вернули ребят в состав, которые сыграли первый матч в сезоне после травм. Они старались, но им было непросто. Впереди длинный сезон, будем их наигрывать. В третьем периоде команда показала ту игру, на которую мы рассчитываем. В следующем матче будем так играть с первой секунды. Педан получил тяжелую травму и выбыл надолго», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА потерпел третье поражение подряд. Петербуржцы занимают 9-ю строчку в турнирной таблице «Запада» (4 очка). 15 сентября клуб из Санкт-Петербурга встретится с московским «Динамо».