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Роман Ротенберг: «Попугаев почти закончил с хоккеем, но сейчас вернулся другим человеком»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил обмен с «Сочи», в результате которого питерский клуб получил права на нападающего Никиту Попугаева.

— Как у СКА возник вариант с подписанием Никиты Попугаева? Можете назвать сильные стороны этого хоккеиста?

— Так сложилась жизнь, что у нас сейчас не играет полсостава. Ищем варианты, как усилить команду. Никита — молодец. Прибыл вчера, долго ехал на машине, потренировался на раскатке. Хорошо вошел и хорошо сыграл на фоне усталости. Это праворукий хоккеист, мощный, энергичный, агрессивный. Думаю, он может улучшить свою игру. Иногда складываются такие ситуации, когда жизнь учит человека. Думаю, это его случай. Никита почти закончил с хоккеем, но сейчас вернулся другим человеком. Жизнь дает ему шанс вернуться в игру. Он все прекрасно понимает. Уважаем таких ребят, которые готовы отдать все ради победы, которые любят хоккей.

Попугаев — молодой парень, у него все впереди. Будем работать. Рассчитываем на него, как на всех остальных ребят.

— Гусев прибавляет от игры к игре. У него есть индивидуальный план тренировок?

— У нас у каждого игрока есть индивидуальный план тренировок. Даже когда у СКА не было контракта с Гусевым, мы оставались на связи. Он работал по той же системе, что и все остальные наши хоккеисты. Наши тренеры по физической подготовке постоянно с ним общались. Работали по единой системе. Мы всех ребят за время предсезонки и начала сезона привели к единому знаменателю. Сейчас есть задача вернуть всех к нему. Кто-то болеет, кто-то получил травму — все в разном состоянии. Раньше у нас была возможность тренироваться всем вместе, а в последнее время ее не было. Наша задача — подвести всех к следующей игре к общему знаменателю. И Никиту Гусева тоже.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-matchie-s-nieftiekhimikom/
Никита Попугаев
ХК СКА
Роман Ротенберг
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