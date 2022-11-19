Роман Ротенберг оценил дебют голкипера Подъяпольского в составе СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).
— Ребята бились как могли. Хорошая игра, боевой соперник. «Нефтехимик» — сильная команда с быстрыми хоккеистами. У них молодая команда. Мы понимали, что будет быстрый хоккей. Их задачей было наказать нас за ошибки. Мы допустили две ошибки. У нас непростой период, но он делает нас сильнее: сегодня вызвали ребят из «СКА-Невы» — Полякова и Гурзанова. Они сделали все, что могли. У нас в лиге все соперники равные. Была отличная атмосфера на трибунах. Надеюсь, хоккей всем понравился, а мы будем работать надо ошибками, не допускать их. Сейчас есть возможность немного потренироваться. Рассчитываем, что в ближайших играх вернутся в состав наши лидеры. Мы и раньше проходили такое — были похожие ситуации. Будем вместе дружно вылезать из этой ямы. Рассчитываем на победу в следующей игре.
— Показалось, что развязка матча была не совсем логичной. Вы как считаете?
— Это хоккей — игра ошибок. Играем на разных площадках. Мы прилетаем за сутки, только сегодня покатались. Возможно, в этом плане были сложности, но лед одинаков для всех соперников. Совершили две ошибки, соперник за это наказал. Претензий по самоотдаче и характеру нет. Все бились, делали все, что могли. Надо реализовывать моменты, не хватает свежести. В хоккее бывают нелогичные результаты. Это игра — здесь надо более ответственно относиться к своим голевым моментам. У нас было много и хорошего. Мы улучшили многие моменты. В прошлом матче допустили пять ошибок, в этом — две. Мы продолжаем работать, у нас все впереди. То, что некоторых ребят нет, осложняет нам задачу, но мы не ищем оправданий. Должны выигрывать любым составом. Не раз доказывали это в нынешнем сезоне. Выходили ребята из «СКА-Невы» — Ожгихин и Колтыгин, сегодня были Поляков и Гурзанов, другие ребята из ВХЛ. С ними мы побеждали самых сильных соперников. Работаем дальше. Сейчас есть возможность хорошо подготовиться к следующей игре. Она для нас всегда самая важная. «Нефтехимик» с победой. Они молодцы, хорошо реализовали голевые моменты. Да, мы сегодня перебросали, перебегали, но не всегда нужно смотреть на статистику. Реализация голевых моментов сделает нас сильнее. У нас все впереди. Наша главная задача — выйти на пик к плей-офф.
— Как оцените дебют Владислава Подъяпольского?
— Он сыграл отлично, держал удар. Много хороших сэйвов совершил. В пропущенных шайбах нет никакой его вины. Всегда вопрос к игрокам — кто дал бросить? Эти моменты мы учтем. Уже улучшили нашу игру с точки зрения ошибок. Идем по нарастающей. К следующему матчу постараемся исключить все ошибки на сто процентов.
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