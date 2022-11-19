Кудашов: «Нам нужны люди, которые будут учить молодых и передавать опыт»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:3).
— Хорошая игра получилась. И антураж хороший. Много болельщиков. Посол на матче, министр спорта и наше все руководство было. Мы довольны победой. По игре... Удаления, удаления, удаления. Пытаемся исправить — самое главное, что игроки ситуацию понимают.
— Не показалось, что во втором периоде удаления были связаны с тем, что «Динамо» отвечало на провокации и таким образом начало действовать так, как нужно «Куньлуню»?
— Любая медаль имеет две стороны. С одной стороны — уступать нельзя, с другой — поддаваться. Были удаления, где правильно поступали, были — где неправильно. Это опыт и выдержка. Первым нельзя начинать, но держать удар надо.
— Показалось, что игроки стали меньше блокировать броски по сравнению с началом сезона. Это связано с большим количеством травм — опасаться стали?
— Давайте этот вопрос переделаем в мой ответ. Вы правы. Если вы посмотрите сухую статистику, вы увидите, что у выигрышной команды есть определенное количество блоков в таких равных играх. Это индикатор победы.
— Что ждете от Потапова?
— Вы прекрасно знаете Потапова. Он не новичок в лиге. Во-первых, 7-9 шайб, во-вторых, два Кубка Гагарина, в третьих — этот человек умеет вести себя в раздевалке. У нас в четвертом звене играют молодые ребята и им нужен такой наставник. Как Каблуков взял под себя Джиошвили и Муранова. Тут еще больше фронт работы. Пять человек постоянно ротируются. Они все на подходе. Нам нужны люди, которые будут учить молодых и передавать опыт.
— Владислав Кодола сегодня оформил дубль. Как оцените его игру и какое у него будущее в клубе?
— Влад играл на своей позиции. В ведущих звеньях. Справился. Там есть нюансы, которые нужно улучшать. Какое будущее? У нас есть 20 человек, которые играют. Сейчас нужно поднять тему, что у нас девять хоккеистов вне состава. И тренеры даже не в составе. Кто-то выходит, кто-то уходит. Уил полубольной играл. Он занял свое место и здорово сыграл.
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