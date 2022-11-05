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Сегодня, 21:21

Ротенберг: «Стоит отметить удаление Бардакова — канадское актерское мастерство сработало в пользу соперника»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями после победы над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3).

— Очень порадовали сегодня болельщиков, рады, что сегодня был аншлаг. В первую очередь, огромная благодарность трибунам, которые давали нам энергию. Очень интересная игра, с огоньком, у всех горели глаза. Сильный соперник, игроки в некоторый момент проявили канадское актерское мастерство — это нам тоже надо было преодолеть. Как мы всегда говорим, на провокации отвечали голами. Ребята молодцы, держали удар и смогли сравнять счет, в третьем периоде добавили и выиграли важную игру. Всех с победой, работаем дальше.

— Первый период получился фееричным и богатым на голы, а второй и третий — наоборот. С чем это связываете?

— Мы разбирали игру соперника и понимали, что они проиграли подряд два матча «Динамо» и «Локомотиву», смотрели эти игры. Раненый зверь — самый опасный, они отлично начали и были очень мотивированы. Мы допустили ошибки и пропустили голы, разберем их. Здесь нужно отдать должное команде, ребята смогли собраться, сработать единым кулаком и вырвать победу. Мы подстроились тактически, стали гнуть свою линию и действовать на максимальных скоростях. Стоит отметить и удаление Бардакова — дали 7 минут, канадское актерское мастерство сработало в пользу соперника. В то же время, мы рады, что наши ребята держат удар — отыграли в меньшинстве, отдельная благодарность тем, кто пластался, ловил шайбы на себя. Да, это вымотало этих игроков, мы хотели выиграть любой ценой и провели те смены практически в четыре игрока. Потом нашли ходы, внесли изменения в звенья, на которые ребята отлично отреагировали и смогли добавить. Мы хотели забивать в каждом периоде больше, но в то же время в этом сезоне мы уже преодолели рубеж в первые 100 шайб, победный гол с передачи Бардакова как раз стал юбилейным. Это серьезная отметка, но мы продолжим добавлять, впереди сложный выезд — практически сутки будем лететь через Красноярск. Сейчас важно восстановиться, ведь впереди три серьезные игры, в которых мы должны показать свой лучший хоккей. Эта победа очень ценна, но нужно разобрать все ошибки и улучшать игру.

— Пашнин не доиграл этот матч. Что случилось?

— Пока не могу ответить на этот вопрос, также как и сказать, сыграет ли он в следующем матче. Но у нас есть резервы, есть кем заменить любого игрока — и молодые готовятся, и еще есть игроки, которые тренируются. У нас команда-звезда, именно команда во всем на первом месте.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-mietallurgh-priess-konfierientsiia-4/
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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