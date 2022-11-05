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Олег Леонтьев: «Может быть, нужно учиться на своих ошибках, но я предпочитаю на чужих»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Боевой матч. Конечно, хотелось бы другого результата при такой поддержке зрителей. Приятно играть, когда тебя поддерживает полная арена, за тебя болеют. Но некоторые индивидуальные ошибки не позволили нам сыграть более результативно.

Может быть, нужно учиться на своих ошибках, но я предпочитаю на чужих. Парни сыграли до конца, имели хорошие моменты голевые, но чуть-чуть не повезло. Носы не вешаем, готовимся к следующей битве, соперник тоже будет непростой. Все в рабочем режиме.

Не сказал бы, что в третьем периоде нас что-то подломило, хотя в голову не залезешь. Не думаю, что третий гол мог сломить ребят, разные шайбы залетают иногда. Ничего страшного, нужно сражаться до конца, впереди был целый период. Моменты были, желание было и движение, но немножко не повезло. Соперник достойный, пропустил всего 45 шайб за 25 матчей — это высочайший показатель. Дисциплинированная, хорошая, системная команда. Мы тоже, конечно, не лыком шиты, но Уфа оказалась сильнее сегодня», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/05/505011.html
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
Олег Леонтьев
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