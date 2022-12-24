Ротенберг: «Создаем много моментов, когда будем их реализовывать — станем выигрывать с явным преимуществом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2).

— Замечательная атмосфера на арене! Фантастическая энергетика. При таких болельщиках надо играть, побеждать и забивать как можно больше голов. Мы серьезно поработали после прошлого матча — были собрания, потренировались, хорошо поговорили, обсудили детали, которые нужно улучшить. В первую очередь — это реализация. Сегодня она была уже лучше — забили хорошие голы. Нам по-прежнему есть над чем работать. Мы создаем много моментов, когда будем их реализовывать — станем выигрывать с явным преимуществом. Понятно, что мы отрабатываем игру в обороне. Сегодня допустили пару ошибок в меньшинстве и «пять на пять». Будем работать и улучшать нашу игру.

— Все матчи со «Спартаком» получаются особо интересными. В чем секрет? У вас особый настрой на «Спартак»?

— Надо отдать должное сопернику. Это быстрая команда, они играют в яркий комбинационный хоккей, используют короткий пас, тоже создают много моментов. Мы все видим, что такой хоккей нам нужен. Сегодня собрались полные трибуны. Чем больше таких матчей, тем лучше для хоккеистов. Это развитие каждого игрока и каждого тренера. Мы становимся лучше и сильнее, но самое главное, что это приносит удовольствие болельщикам. На игру было не достать билетов — все давно продано. К такому мы и стремимся. Мы обязаны выигрывать дома, поэтому будем стремиться улучшать детали, играть еще ярче. Надо поблагодарить соперника — это сильная команда, которая играет в быстрый и современный хоккей. Чем больше будет таких команд, тем интереснее для всех.

— Маленькая ложка дегтя — сегодня не очень пошла игра в большинстве. Как можете это прокомментировать?

— Мы постоянно работаем над игрой в большинстве. Сегодня реализовали три попытки, но один гол не засчитали. Понятно, что нет предела совершенству — нужна стопроцентная реализация. Будем к этому стремиться, но видно, что поклевки серьезные. Ребята находят взаимопонимание. Наша задача — добавить креатива, импровизации, чтобы были разные розыгрыши. Они уже появляются, и соперникам становится намного сложнее. Понятно, что нас разбирают и будут разбирать, поэтому у нас будет несколько вариантов. Сегодня показали два-три из них, забили два гола. Добавим еще вариантов, чтобы соперникам стало сложнее. Импровизация и креатив позволяют получить удовольствие от игры. Хоккей — это игра, а в фундаменте у нее — работа и дисциплина. Без них никуда. Добавляем к ним импровизацию, креатив и видим результат. Именно реализация моментов, реализация большинства пригодятся в следующей игре. Будем работать над этим, чтобы выйти на новый уровень.