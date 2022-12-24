Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:50

Гришин оценил игру защитников Чудинова и Емелина

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:4) оценил игру опытных игроков команды.

— Максим Чудинов сегодня был заряжен: лицом ловил шайбу, клюшку сломал... Как оцените его игру?

— Мы очень довольны Максимом, он здорово влился в коллектив и уже сейчас стал лидером. Он бьется за команду, болеет за нее. Мы довольны, что Чудинов в наших рядах.

— А как влился Алексей Емелин?

— Алексей тоже шикарно влился. Это всего вторая его игра в нашей команде, но такое ощущение, что он уже месяц с нами.

— У вас подобралась быстрая, «куражная» команда. При подписании Емелина какие его качества оценивали в первую очередь?

— Это большой мастер с очень большим опытом. Если человек сыграл больше 500 матчей в НХЛ — это уже о чем-то говорит. Плюс он имеет три кубка Гагарина. Для него не важна скорость бега, а важна скорость принятия решений. Алексей прекрасно влился, как будто сразу с нами и был, сразу понял, что я хочу от команды. А со второго периода своего первого матча стал играть на том уровне, который нас полностью устраивает.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-spartak-priess-konfierientsiia-13/
Алексей Емелин
Максим Чудинов
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
3
0
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер минского «Динамо»: «Чтобы забрасывать, надо уметь это делать. Большинство растворилось»

Ротенберг: «Создаем много моментов, когда будем их реализовывать — станем выигрывать с явным преимуществом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
Результаты / календарь
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
25.12 17:00
Сочи – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости