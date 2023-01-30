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Сегодня, 15:17

Главный тренер «Сибири» Мартемьянов обошел Вячеслава Быкова по количеству побед в КХЛ

Мария Гусева
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов обошел Вячеслава Быкова в списке самых побеждающих тренеров в истории КХЛ, сообщает KHL Media.

Сегодня, 30 января, «Сибирь» обыграла «Амур» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Эта победа стала для Мартемьянова 202-й в КХЛ.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.

Лидеры среди главных тренеров по победам в КХЛ:

1. Дмитрий Квартальнов — 515

2. Олег Знарок — 440

3. Владимир Крикунов — 374

4. Зинэтула Билялетдинов — 371

5. Игорь Никитин — 325

6. Илья Воробьев — 309

7. Андрей Скабелка — 298

8. Андрей Назаров — 288

9. Милош Ржига — 267

10. Алексей Кудашов — 264

11. Валерий Белоусов — 227

12. Андрей Мартемьянов — 202

13. Вячеслав Быков — 201

14. Вячеслав Буцаев — 196

15. Петерис Скудра — 185

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
Вячеслав Быков
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Западная конференция И В П О
1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 58 34 24 76
3 ЦСКА 56 35 21 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 57 33 24 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Спартак 57 25 32 58
8 Северсталь 57 23 34 58
9 Динамо Мн 57 22 35 57
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 58 35 23 75
2 Ак Барс 57 32 25 73
3 Автомобилист 56 32 24 72
4 Металлург 56 30 26 70
5 Авангард 56 32 24 69
6 Сал. Юлаев 57 30 27 69
7 Адмирал 57 29 28 65
8 Нефтехимик 57 26 31 57
9 Барыс 59 25 34 57
10 Амур 56 25 31 57
11 Трактор 57 23 34 54
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Амур – Сибирь
 1 : 2 ОТ
30.01 12:30
Адмирал – Авангард
 2 : 1 ОТ
30.01 19:10
Динамо Мн – Куньлунь
 - : -
30.01 19:30
СКА – Торпедо
 - : -
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