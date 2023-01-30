Главный тренер «Сибири» Мартемьянов обошел Вячеслава Быкова по количеству побед в КХЛ
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов обошел Вячеслава Быкова в списке самых побеждающих тренеров в истории КХЛ, сообщает KHL Media.
Сегодня, 30 января, «Сибирь» обыграла «Амур» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Эта победа стала для Мартемьянова 202-й в КХЛ.
«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.
Лидеры среди главных тренеров по победам в КХЛ:
1. Дмитрий Квартальнов — 515
2. Олег Знарок — 440
3. Владимир Крикунов — 374
4. Зинэтула Билялетдинов — 371
5. Игорь Никитин — 325
6. Илья Воробьев — 309
7. Андрей Скабелка — 298
8. Андрей Назаров — 288
9. Милош Ржига — 267
10. Алексей Кудашов — 264
11. Валерий Белоусов — 227
12. Андрей Мартемьянов — 202
13. Вячеслав Быков — 201
14. Вячеслав Буцаев — 196
15. Петерис Скудра — 185
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|3
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|9
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|58
|35
|23
|75
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Авангард
|56
|32
|24
|69
|6
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|7
|Адмирал
|57
|29
|28
|65
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|56
|25
|31
|57
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|30.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 2 ОТ
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|2 : 1 ОТ
|30.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
|30.01
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -