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8 октября, 16:26

Назаров: «Давайте спокойнее относиться к эмоциям Алтыбармакяна. Он же клюшку об голову никому не разбил»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:3).

«Хотелось бы поблагодарить свою команду. Четвертая игра на выезде, тяжело. Все всё понимают. Дальний Восток, пять человек травмировалось за эту поездку. Ребята молодцы, старались с самоотдачей, ловили шайбу на себя, но не забили.

За самоотдачу — пятерка, а над исполнением придется поработать. В третьем периоде немного поменяли тактику, стали играть поагрессивнее, а «Сибирь» дала нам воздух. Отсюда и моменты возникают. Пока только старания нам недостаточно, чтобы победить. В предыдущих играх этого выезда очки удавалось набирать, но сегодня подсдулись.

Третьяк сыграл сегодня удовлетворительно. Если бы мы забили одну шайбу — игра могла развернуться в другую сторону. Это не его поражение.

Давайте спокойнее относиться к эмоциям Алтыбармакяна. Он же клюшку об голову никому не разбил. Лига его оштрафует, Андрей это понимает», — приводит слова Назарова сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/08/503544.html
ХК Сибирь
ХК Сочи
Андрей Назаров
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