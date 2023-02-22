Мартемьянов: «Очень меня волнует состояние «Сибири» и удаления. Ночами не сплю»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче с «Барысом» (4:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Играли с хорошим соперником. Мы же начали собранно, играли четко по заданию, повели со счетом 3:0 и встали. Второй период, наверное, худший за этот сезон по выполнению игрового задания. В третьем периоде добавили 50 процентов от выполнения задания и забросили четвертую шайбу на контратаке, как и просили. У меня было дежавю матча с «Амуром», хотя мы предупреждали наших игроков. Причина — расслабленность.
Очень меня волнует состояние команды и удаления. Ночами не сплю, думаю. Что только не пробовал — бесполезно. Удаления невынужденные. Это не звоночек, а колокол перед плей-офф. Осталось меньше недели, а мы такое вытворяем! Мне важно содержание игры. Результат предстоящих матчей важен, но дисциплина игровая важна больше», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.
«Сибирь» 24 февраля сыграет против «Салавата Юлаева».
|22.02
|15:30
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Сибирь – Барыс
|4 : 2
|22.02
|16:30
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Авангард – Локомотив
|4 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
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Автомобилист – Сал. Юлаев
|1 : 3
|22.02
|19:00
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Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
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Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
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Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
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Спартак – ЦСКА
|- : -