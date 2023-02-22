Скабелка о поражении от «Сибири»: «У нас больше полкоманды — дебютанты КХЛ, тяжело им держать напряжение весь матч»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мне понравилась наша игра. Достаточно легкие голы пропустили в первом периоде, но удалось приблизиться во втором. В концовке в третьем периоде совершили всего одну ошибку, за что и поплатились. Совсем без ошибок нам не удается сыграть ни одного матча. У нас больше полкоманды — дебютанты КХЛ, тяжело им держать напряжение весь матч. В КХЛ достаточно высокий уровень, а у нас много новичков: легионеров и местных ребят. Через это надо пройти и стать сильнее.
У нас идут последние матчи, а специфика «Барыса» — подготовка местных ребят к сборной, к чемпионату мира, — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.
«Барыс» 24 февраля сыграет с «Локомотивом».
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 2
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|1 : 3
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -