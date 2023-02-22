Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:30

Скабелка о поражении от «Сибири»: «У нас больше полкоманды — дебютанты КХЛ, тяжело им держать напряжение весь матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мне понравилась наша игра. Достаточно легкие голы пропустили в первом периоде, но удалось приблизиться во втором. В концовке в третьем периоде совершили всего одну ошибку, за что и поплатились. Совсем без ошибок нам не удается сыграть ни одного матча. У нас больше полкоманды — дебютанты КХЛ, тяжело им держать напряжение весь матч. В КХЛ достаточно высокий уровень, а у нас много новичков: легионеров и местных ребят. Через это надо пройти и стать сильнее.

У нас идут последние матчи, а специфика «Барыса» — подготовка местных ребят к сборной, к чемпионату мира, — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

«Барыс» 24 февраля сыграет с «Локомотивом».

ХК Барыс
ХК Сибирь
Андрей Скабелка
0
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Авангард» в овертайме обыграл «Локо», «Автомобилист» уступил «СЮ» и другие матчи

Мартемьянов: «Очень меня волнует состояние «Сибири» и удаления. Ночами не сплю»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
22.02 15:30
Сибирь – Барыс
 4 : 2
22.02 16:30
Авангард – Локомотив
 4 : 3 ОТ
22.02 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 1 : 3
22.02 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
22.02 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
22.02 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости