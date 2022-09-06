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6 сентября, 19:55

Разин: «Думаю, мы установили какой-то рекорд, забив три гола с пустыми воротами»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Эмоций много, они положительные, — отметил Разин. — Два периода мы играли хорошо, но без эмоций, которые позволили бы преодолеть себя и забить. Буднично пропустили три гола. В третьем периоде молодцы, собрались. Думаю, установили какой-то рекорд, забив три гола с пустыми воротами. Два мы забивали в прошлом сезоне, а три, наверное, никто не забивал.

— Ваш Telegram-канал — это способ оттянуть внимание от команды и игроков на себя?

— Я оттягиваю критику от себя. Потому что без соцсетей я иногда получал в затылок. Взять тех же Лапенкова или Людучина. Сейчас я каждому могу спокойно ответить. Мне тоже прилетает, я отвечают. Рассказываю про себя и команду. Игроки — взрослые ребята, они сами себя защитят. Меня бы кто защитил.

— Бюджет команды располагает к подписанию новичков? Или же чтобы появились новые игроки, надо обязательно сделать обмен с кем-то?

— Это сложный вопрос. Я ответил в Telegram-канале, и сразу пошла волна домыслов, что я унизил или оскорбил своих ребят. Такого нет! Я, наоборот, стараюсь помочь им развиваться и раскрыться. Сейчас очень сложно найти легионера. Проблемы даже у клубов-олигархов. Кого не спроси, все ищут праворукого атакующего защитника и праворукого центрального. Пока все, что нам предлагают, — не то. У нас ограниченный бюджет. Нам нельзя ошибиться. Мы сто раз взвесим, прежде чем сделаем действие.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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