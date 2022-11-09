Разин ответил Вайсфельду: «Леонид, не опускайтесь ниже плинтуса. Слухи о вашей работе на откатах никуда не денутся»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил эксперту «СЭ» Леониду Вайсфельду на его заявление.

Ранее Вайсфельд рассказал, что Разин «звонил ему в полпервого ночи и от него пахло прям в трубку».

«Господин Вайсфельд, сегодня вы на всю страну объявили, что я позвонил вам пьяный полпервого ночи. Вы встали в один ряд с Людучиным и Лапенковым, очень жаль.

Да, я звонил вам в начале первого ночи. Но я не был пьяным, игра закончилась поздно, мы обсудили игру, посмотрели моменты, разобрали ошибки. Потом я залез в Интернет и увидел ваши комментарии после чего лично решил позвонить и сказать все, что о вас думаю.

Леонид, не опускайтесь ниже плинтуса. Вы уважаемый человек, ну не могу я вас взять на работу к себе генеральным менеджером. Это, во-первых, не я решаю. А, во-вторых, слухи о том, что вы работаете на откатах они никуда не денутся. Нам с вами не по пути», — заявил Разин.

8 ноября Разин на пресс-конференции отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

На данный момент «Северсталь» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции.