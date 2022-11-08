Разин сорвался на пресс-конференции после матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сорвался на конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

Специалист появился на пресс-конференции, сообщил, что не будет отвечать на вопросы и давать комментарии по игре, затем покинул мероприятие.

«Автомобилист» с 36 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Востока. «Северсталь» расположилась на 9-й строчке в таблице Западной конференции (27 очков).