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Сегодня, 22:39

Разин сорвался на пресс-конференции после матча с «Автомобилистом»

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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сорвался на конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

Специалист появился на пресс-конференции, сообщил, что не будет отвечать на вопросы и давать комментарии по игре, затем покинул мероприятие.

«Автомобилист» с 36 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Востока. «Северсталь» расположилась на 9-й строчке в таблице Западной конференции (27 очков).

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
Андрей Разин
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