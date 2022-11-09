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Сегодня, 14:21

Вайсфельд заявил, что Разин позвонил ему в полпервого ночи: «Прям в трубку пахло»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Северстали» Андрея Разина, который вчера отказался комментировать игру с «Автомобилистом» на пресс-конференции.

— Он мне позвонил в полпервого ночи и высказал претензии. Я-то какое отношение к его команде имею? У него паранойя чистой воды. Он ведь непьющий, а там прям в трубку пахло.

8 ноября Разин на пресс-конференции отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

На данный момент «Северсталь» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции.

КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
Леонид Вайсфельд
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