Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался по поводу победы команды в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина над «Трактором» (3:0).

«Очень сложная победа. «Трактор» первые 10 минут выглядел невероятно мощно и нам приходилось «выживать» в эти моменты. Удалось благодаря успешной игре в защите, и, в первую очередь, тому, как сыграл Метсола. Сегодня ребята полностью отдавали себя игре, много жертвовали и выполняли очень много грязной работы. Отмечу сегодня Метсолу и наше первое звено — здорово сыграли и забили три гола. Это была очень сложная и настоящая игра плей-офф. Мы счастливы и довольны, что выиграли сегодня. Ребята отдали все силы», — цитирует Лямся официальный сайт «Трактора».

Уфимский клуб в третий подряд обыграл «Трактор» и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 11 марта в Уфе.