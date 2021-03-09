Главный тренер «Салавата Юлаева» Лямся — о матче с «Трактором»: «Очень сложная победа»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался по поводу победы команды в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина над «Трактором» (3:0).
«Очень сложная победа. «Трактор» первые 10 минут выглядел невероятно мощно и нам приходилось «выживать» в эти моменты. Удалось благодаря успешной игре в защите, и, в первую очередь, тому, как сыграл Метсола. Сегодня ребята полностью отдавали себя игре, много жертвовали и выполняли очень много грязной работы. Отмечу сегодня Метсолу и наше первое звено — здорово сыграли и забили три гола. Это была очень сложная и настоящая игра плей-офф. Мы счастливы и довольны, что выиграли сегодня. Ребята отдали все силы», — цитирует Лямся официальный сайт «Трактора».
Уфимский клуб в третий подряд обыграл «Трактор» и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 11 марта в Уфе.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/38287-match-4-traktor-vs-salavat-yulaev-poslematchevaya-press-konferentsiya/
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