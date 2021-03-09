ЦСКА в четвертый раз победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ

«Спартак» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина проиграл ЦСКА (1:3). Красно-синие выиграли серию 4-0 и вышли в следующий раунд.

Победную шайбу забросил нападающий армейцев Брендан Лайпсик.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция.

1/4 финала. Четвертый матч

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Бакош — 1 (бол., Лехтеря), 2:30 — 1:0. Слепышев — 1 (бол., Робинсон), 26:56 — 1:1. Лайпсик — 2 (Локтионов), 53:08 — 1:2. Телегин — 1 (п.в., Лайпсик, Локтионов), 59:40 — 1:3.

Вратари: Гудачек (59:02 — 59:40) — Юханссон.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 19 (8+7+4) — 27 (8+7+12).

Судьи: Беляев, Соин.

9 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4809 зрителей.

Счет в серии: 0-4.