ЦСКА в четвертый раз победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ
21:43
«Спартак» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина проиграл ЦСКА (1:3). Красно-синие выиграли серию 4-0 и вышли в следующий раунд.
Победную шайбу забросил нападающий армейцев Брендан Лайпсик.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция.
1/4 финала. Четвертый матч
«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Бакош — 1 (бол., Лехтеря), 2:30 — 1:0. Слепышев — 1 (бол., Робинсон), 26:56 — 1:1. Лайпсик — 2 (Локтионов), 53:08 — 1:2. Телегин — 1 (п.в., Лайпсик, Локтионов), 59:40 — 1:3.
Вратари: Гудачек (59:02 — 59:40) — Юханссон.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 19 (8+7+4) — 27 (8+7+12).
Судьи: Беляев, Соин.
9 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4809 зрителей.
Счет в серии: 0-4.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...