Вудкрофт: «Очень здорово, что Соколов так вернулся в состав»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1).

«Это очень хорошая и командная победа. Мы утром говорили ребятам, что всех играх, которые мы проводили с «Локомотивом», исход зависел от маленьких нюансов и ошибок. Была близкая игра, очень много моментов.

После второго периода ребятам сказал, что «Локомотив» подустал, а у нас есть силы, и мы можем показать свою лучшую игру. В третьем периоде нам удавалось многое. Очень важный гол забили в большинстве, а также отмечу классное исполнение при переходе из обороны в атаку, выход «один в ноль».

Красивый гол Соколова. Очень здорово, что он так вернулся в состав. Также стоит добавить, что наше меньшинство сработало хорошо. Колосов провел классную игру», — цитирует тренера сайт КХЛ.