Вудкрофт: «Очень здорово, что Соколов так вернулся в состав»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1).
«Это очень хорошая и командная победа. Мы утром говорили ребятам, что всех играх, которые мы проводили с «Локомотивом», исход зависел от маленьких нюансов и ошибок. Была близкая игра, очень много моментов.
После второго периода ребятам сказал, что «Локомотив» подустал, а у нас есть силы, и мы можем показать свою лучшую игру. В третьем периоде нам удавалось многое. Очень важный гол забили в большинстве, а также отмечу классное исполнение при переходе из обороны в атаку, выход «один в ноль».
Красивый гол Соколова. Очень здорово, что он так вернулся в состав. Также стоит добавить, что наше меньшинство сработало хорошо. Колосов провел классную игру», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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|13.11
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Ак Барс – Авангард
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