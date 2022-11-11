Игорь Никитин: «Для сильной команды четыре выездных игры — не проблема. Мы пока не прошли этот тест»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:2).

«Хорошая игра. И болельщикам понравилась, и команды упорно поработали, создавали опасные моменты. При достаточно неплохой игре, увы, проиграли. Это хоккей. Мы должны стать от этого сильнее. Не всегда на нашей улице праздник. Готовимся дальше.

Фактор домашней площадки в играх с «Динамо» играет роль? По факту это так. Но для хорошей команды без разницы, где играть. Мы на этом акцент не делаем. Конечно, в Ярославле и Минске — полные трибуны, приятная атмосфера. Ребята этим довольны.

Длинный выезд? Не думаю, что это сказалось. Мы все три периода продержали и темп, и напряжение. Мы создавали моменты, но не сумели забить и допустили ошибку. Для сильной команды четыре выездных игры — не проблема. Мы пока не прошли этот тест. Готовимся дальше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.