Главный тренер «Металлурга» Разин: «Сегодня наша команда была похожа на ту, которую хочется видеть»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2).

«Команда сегодня раскрепостилась. Для многих неопытных ребят лучше начинать плей-офф на выезде — не так давят родные стены. Сегодня наша команда была похожа на ту, которую хочется видеть. Мы много играли с шайбой, атаковали, создали много моментов. Жалко, что пропустили ненужные голы, которые привозили сами себе», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

Также он отметил, что его порадовала игра команды в третьем периоде.

«Мы не отпустили от своего плана, создавали моменты и забили. В концовке ребята молодцы, выстояли. Серия продолжается», — добавил тренер.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Магнитки». Четвертый матч между командами состоится в Хабаровске 7 марта. Начало — в 12.00 мск.