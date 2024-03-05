Емелин — о серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом»: Как показывает история, 3-0 — это еще не конец

Бывший защитник сборной России Алексей Емелин поделился мнением о матчах серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».

4 марта екатеринбуржцы обыграли своего соперника в домашней встрече — 3:1. В данный момент команда Николая Заварухина ведет в серии со счетом 3-0.

«В этой серии пока все решает удачная игра «Автомобилиста». Очень вязко действуют в средней зоне и реализуют большинство. По готовности «Ак Барса» к плей-офф вопросы должны быть к тренерам по физподготовке. Как показывает история, 3-0 — это еще не конец серии. Я думаю, что все шансы переломить ход противостояния у «Ак Барса» есть», — приводит слова Емелин Metaratings.ru

Четвертый матч серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» пройдет 6 марта в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.