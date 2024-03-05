FONBET и КХЛ выпустили лимитированную серию хоккейных карточек FONBET OVERTIME

В рамках уникального проекта современные художники различных направлений создали 24 иллюстрации, посвященные ключевым моментам истории овертаймов Континентальной хоккейной лиги и ее героям. Проект выходит далеко за привычные рамки спорта, делает хоккей центральным элементом произведения искусства.

Начиная с сезона-2023/24 овертайм и серия буллитов в матчах КХЛ называются FONBET OVERTIME. Привлекая внимание зрителей к овертаймам, лига вместе со своим титульным партнером FONBET подчеркивают важность дополнительного времени и эмоций, которое оно дарит болельщикам на аренах и у экранов.

В рамках проекта создана лимитированная серия хоккейных карточек. Она включает 24 коллекционных изображения: восемь карточек посвящены героям FONBET OVERTIME сезона-2023/24, пятнадцать — легендам овертаймов прошедших сезонов КХЛ, а герой заключительной карточки коллекции будет выбран путем голосования болельщиков в соцсетях КХЛ.

Голоса болельщиков определяют также и героев первых восьми карточек коллекции: в конце каждого месяца участники хоккейного сообщества выбирают Героя FONBET OVERTIME месяца, в конце сезона таким образом будет выбран Герой года.

Авторы иллюстраций для уникального проекта на стыке спорта и изобразительного искусства — художники и дизайнеры из России, ранее работавшие с крупнейшими российскими и популярными брендами.

Дима Nastrese вдохновляется сникерхед-культурой, уличной модой и музыкой, создавал коллаборации с ведущими спортивными брендами. Захар Евсеев (Zak Mini Monster) — создатель серии авторских персонажей. Артворки цифрового художника Дениса Шеклера можно увидеть на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Богдан Кувашкин — художник и популяризатор коллекционных карточек, а по совместительству и арт-директор этого проекта, вдохновляется японской анимацией и поп-культурой, сотрудничал с крупнейшими спортивными брендами. Егор Голополосов — диджитал-иллюстратор, арт-блогер, автор YouTube-канала о работе иллюстратора. Художник Max13 известен фирменной техникой и сотрудничеством с популярными исполнителями. Сергей Авилов (ACRA) — художник и сооснователь арт-студии Feu De Coeur. Максим Игнатьев (IGNAT'EV INK) — иллюстратор и дизайнер одежды.

Спортивные карточки играют важную роль в хоккейной культуре. Символ и коллекционный предмет, карточка связывает целые поколения поклонников вида спорта, увековечивает истории лучших хоккеистов и команд.

Благодаря совместному проекту КХЛ и FONBET каждый хоккейный фанат сможет заполучить в коллекцию карточку, подчеркивающую, какой ценой добываются победы в дополнительное время. На карточке будет изображен ключевой момент выбранного овертайма, описание, схема-разбор и уникальные факты о герое.

Отсканировав QR-код на карточке, коллекционер попадет на сайт проекта с дополнительными фактами и хайлайтом момента, а также информацией обо всей коллекции. Карточки будут разыграны через активации в соцсетях блогеров проекта и КХЛ, а также будут доступны в сторах хоккейных клубов «Авангард», «Локомотив», «Металлург» и «Салават Юлаев» и ключевых магазинах одежды и хоккейной экипировки: Atributika & Club, Murom Hockey, Red Five и Мир Хоккея.

По ходу сезона-КХЛ 2023/24 болельщики узнают героев FONBET OVERTIME месяца в социальных сетях КХЛ. А ознакомиться с коллекцией карточек и узнать имена легенд овертаймов КХЛ можно на сайте fonbet.khl.ru уже сейчас.

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