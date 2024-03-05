FONBET и КХЛ выпустили лимитированную серию хоккейных карточек FONBET OVERTIME
В рамках уникального проекта современные художники различных направлений создали 24 иллюстрации, посвященные ключевым моментам истории овертаймов Континентальной хоккейной лиги и ее героям. Проект выходит далеко за привычные рамки спорта, делает хоккей центральным элементом произведения искусства.
Начиная с сезона-2023/24 овертайм и серия буллитов в матчах КХЛ называются FONBET OVERTIME. Привлекая внимание зрителей к овертаймам, лига вместе со своим титульным партнером FONBET подчеркивают важность дополнительного времени и эмоций, которое оно дарит болельщикам на аренах и у экранов.
В рамках проекта создана лимитированная серия хоккейных карточек. Она включает 24 коллекционных изображения: восемь карточек посвящены героям FONBET OVERTIME сезона-2023/24, пятнадцать — легендам овертаймов прошедших сезонов КХЛ, а герой заключительной карточки коллекции будет выбран путем голосования болельщиков в соцсетях КХЛ.
Голоса болельщиков определяют также и героев первых восьми карточек коллекции: в конце каждого месяца участники хоккейного сообщества выбирают Героя FONBET OVERTIME месяца, в конце сезона таким образом будет выбран Герой года.
Авторы иллюстраций для уникального проекта на стыке спорта и изобразительного искусства — художники и дизайнеры из России, ранее работавшие с крупнейшими российскими и популярными брендами.
Дима Nastrese вдохновляется сникерхед-культурой, уличной модой и музыкой, создавал коллаборации с ведущими спортивными брендами. Захар Евсеев (Zak Mini Monster) — создатель серии авторских персонажей. Артворки цифрового художника Дениса Шеклера можно увидеть на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Богдан Кувашкин — художник и популяризатор коллекционных карточек, а по совместительству и арт-директор этого проекта, вдохновляется японской анимацией и поп-культурой, сотрудничал с крупнейшими спортивными брендами. Егор Голополосов — диджитал-иллюстратор, арт-блогер, автор YouTube-канала о работе иллюстратора. Художник Max13 известен фирменной техникой и сотрудничеством с популярными исполнителями. Сергей Авилов (ACRA) — художник и сооснователь арт-студии Feu De Coeur. Максим Игнатьев (IGNAT'EV INK) — иллюстратор и дизайнер одежды.
Спортивные карточки играют важную роль в хоккейной культуре. Символ и коллекционный предмет, карточка связывает целые поколения поклонников вида спорта, увековечивает истории лучших хоккеистов и команд.
Благодаря совместному проекту КХЛ и FONBET каждый хоккейный фанат сможет заполучить в коллекцию карточку, подчеркивающую, какой ценой добываются победы в дополнительное время. На карточке будет изображен ключевой момент выбранного овертайма, описание, схема-разбор и уникальные факты о герое.
Отсканировав QR-код на карточке, коллекционер попадет на сайт проекта с дополнительными фактами и хайлайтом момента, а также информацией обо всей коллекции. Карточки будут разыграны через активации в соцсетях блогеров проекта и КХЛ, а также будут доступны в сторах хоккейных клубов «Авангард», «Локомотив», «Металлург» и «Салават Юлаев» и ключевых магазинах одежды и хоккейной экипировки: Atributika & Club, Murom Hockey, Red Five и Мир Хоккея.
По ходу сезона-КХЛ 2023/24 болельщики узнают героев FONBET OVERTIME месяца в социальных сетях КХЛ. А ознакомиться с коллекцией карточек и узнать имена легенд овертаймов КХЛ можно на сайте fonbet.khl.ru уже сейчас.
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|5.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|5.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|5.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -