Воробьев: «Равиль Гусманов был для нас оптимальным кандидатом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Как и все игры с «Салаватом Юлаевым», была очень плотная, хорошая игра плей-офф. У нас было много моментов во втором периоде, которые мы не реализовали. Хорошо, что в третьем периоде перевернули игру и забили свои голы.

Как удалось перевернуть игру? За счет реализации: штанг у нас достаточно было. Сказал ребятам, чтобы продолжали работу и тогда шайба зайдет. Так и получилось.

Это больше психологический момент? Да, однозначно! Почему сделали выбор в пользу

Равиля Гусманова? В последнее время мы не так много забивали командой, которая играет атакой. В этом смысле хотели немножко усилиться. Равиль Гусманов был для нас оптимальным кандидатом», — цитирует тренера сайт КХЛ.