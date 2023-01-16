Воробьев: «Равиль Гусманов был для нас оптимальным кандидатом»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).
«Как и все игры с «Салаватом Юлаевым», была очень плотная, хорошая игра плей-офф. У нас было много моментов во втором периоде, которые мы не реализовали. Хорошо, что в третьем периоде перевернули игру и забили свои голы.
Как удалось перевернуть игру? За счет реализации: штанг у нас достаточно было. Сказал ребятам, чтобы продолжали работу и тогда шайба зайдет. Так и получилось.
Это больше психологический момент? Да, однозначно! Почему сделали выбор в пользу
Равиля Гусманова? В последнее время мы не так много забивали командой, которая играет атакой. В этом смысле хотели немножко усилиться. Равиль Гусманов был для нас оптимальным кандидатом», — цитирует тренера сайт КХЛ.
|17.01
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|17.01
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -