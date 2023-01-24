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Никитин о первом матче Варнакова: «Честно говоря, я не ожидал, что он так сыграет, думал, что будет хуже»

Главный тренер «Локомотива» остался удивлен удачным дебютом 37-летнего Варнакова
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«Во втором периоде мы проводили хорошие атаки, чтобы сделать преимущество комфортным. Гости неплохо играли в обороне, у них здорово действовал вратарь. Увы, мы смазали концовку. Но это опыт для молодых ребят.

Зависимости от Шалунова у нас нет. Мы прививаем ребятам, что каждый — значимая часть команды, независимо от того, кто сегодня забивает. Лидеры для того и существуют, чтобы дать молодым ребятам шанс и право на ошибку.

Варнаков хорошо играл, но, к сожалению, ему шайба попала в палец. Честно говоря, я не ожидал, что он так сыграет, думал, что будет хуже. Мишка — молодчик», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Михаил Варнаков-младший
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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