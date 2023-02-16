Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:18

Главный тренер «Куньлуня»: «Наша мотивация сейчас заключается в нескольких компонентах»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:5).

«Третий период изменил исход матча, он был абсолютно другим по сравнению с первым и вторым периодами. Казалось, что во втором периоде мы неплохо играли. Непросто выиграть матч, когда ты много удаляешься, а сам играешь в большинстве один раз. Для соперника эти минуты в большинстве были достаточно простыми, их нападающие проводили атаки, а защищаться было не нужно. Поэтому им было проще играть. Нельзя допускать такие моменты, когда играешь с серьезным соперником.

Забитые в наши ворота голы сегодня — это следствие огромных ошибок, вроде того, что мы не выбросили шайбу из зоны, когда была такая возможность. Это череда ошибок, над которыми нужно работать. Может, эти ошибки и небольшие, но достаточно серьезные. Мы не защищали среднюю зону должным образом.

Наша мотивация сейчас заключается в нескольких компонентах. Мы наигрываем сборную Китая, которая совсем скоро сыграет на чемпионате мира. И мы продолжаем работу над теми вещами, которыми начали заниматься на старте сезона. Мы сделали большой шаг вперед, пусть в последние несколько матчей так и не кажется. Продолжаем работать над формированием команды, рабочей этикой и системой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509960.html
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
1
0
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Буцаев: «У нас два равноценных голкипера и будем выбирать основного, когда уже начнется плей-офф»

Мартемьянов о поражении от СКА: «Моменты неплохие были, надо было забивать, сыграть хладнокровнее, «доесть» шайбу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 47 18 99
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 64 36 28 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 64 31 33 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 64 29 35 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
Результаты / календарь
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 16:30
Авангард – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости