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Сегодня, 20:54

Игорь Гришин: «Не могу сказать что «Куньлунь» — сладкий пирожок»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуняс (2:3 ОТ).

«Тяжело нам даются голы. В прошлой игре не забили, сегодня тоже два периода никак не могли забить. При счете 2:2 был шанс у Заседы, когда шайба к нему отскочила и он был один перед воротами. Но шайба перевалилась через клюшку. Когда такие забиваешь, игра переворачивается в другую сторону. Но мы не забили. Наверное, после этого у противников был эмоциональный всплеск. Они вроде пропустили, руки опускались, но тут вратарь выручил, а мы не забили. Это психология.

Не знаю, в чем причина прошлых поражений «Спартака» от «Куньлуня». При мне играли два раза — один выиграли, один проиграли. Не могу сказать что «Куньлунь» — сладкий пирожок, это команда очень приличного уровня. Надо к ней относиться с большим уважением. Если мы наносим 45 бросков в створ ворот, значит мы продолжаем атаковать. Другое дело, что у нас с реализацией. Мы над этим думаем, пытаемся изменить, сыграть попроще в атаке. Хотим забивать голы «мусорные», но пока это не удается. Что-то ушло, да», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
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