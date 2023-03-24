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Билялетдинов — о шестой игре с «Адмиралом»: «Понятно, что не хотелось лететь во Владивосток, но надо выбираться из этой ситуации»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока (1:2).

«Такая игра получилась... Интересная. Мы и предполагали, что соперник агрессивно начнет. В первом периоде были немножко не готовы, сыграли не так как должны были сыграть. Во втором и третьем было достаточно моментов, чтобы вырвать этот матч. Но не забили, что же, значит, работаем дальше. Не скажу, что на третий период ребята вышли подавленными. Мы забили, могли еще забить, но не получилось. Видно, что соперник играет очень агрессивно против нашего большинства, мы пока с этим не справляемся. Значит, будем думать, еще время у нас есть. Никакой паники нет, продолжаем играть. Я не думаю тот факт, что в регулярке мы на первое место забрались — это плохо. Это неплохо, место не проклято, а если и проклято, то надо ломать ситуацию. Серия еще не закончена, мы продолжаем играть.

Понятно, что не хотелось еще раз лететь во Владивосток. Но раз такая ситуация, мы ничего уже не можем изменить. Надо было выигрывать. Как есть, так есть. Конечно, ребята наши не привыкли к таким перелетам в отличие от «Адмирала». Но ситуация какая есть - такая есть. Надо выходить из нее», — сказал Билялетдинов.

Счет в серии после этой игры стал 3-2 в пользу «Ак Барса».

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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Авангард - Металлург
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 2
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
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ЦСКА - Северсталь
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4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
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ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
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4 - 2
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Авангард - Сибирь
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24.03 19:30
Ак Барс – Адмирал
 1 : 2
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