Назаров — о мате: «Одно слово заменит 16 предложений. Почему его не использовать?»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал о драках и мате.

— Когда вы последний раз дрались на улице?

— Очень давно. Даже вспоминать не хочется.

— Насколько вы агрессивный?

— Вообще не агрессивный. Вы же видите. Зачем драться?

— Часто ли у вас звучит мат в раздевалке перед матчем?

— А что такое мат?

— Нецензурные выражения.

— Это мужская компания. Все могут что-то сказать. Иногда можно сказать одно слово, и оно заменит 16 предложений. Почему его не использовать, если это облегчает жизнь? Мы же не при детях говорим.