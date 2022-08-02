Назаров: «Мы не бьем хоккеистов. Это исключено и глупо»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал о том, как мотивирует хоккеистов.

— Бьете ли вы игроков?

— Мы, тренеры, не бьем игроков. Конечно, это исключено и глупо. Это тупик. Как любые тренеры, мы ругаемся на игроков, иногда наказываем за плохую игру.

— Вашу модель поведения прошлого сезона игроки боялись больше, чем если бы вы кого-то били.

— Потому что последнее место и проигрыши давили. Тяжело поднимать команду из окопов. Любого тренера спросите — они подтвердят. Ты видишь это, чувствуешь. Тишина в раздевалке, нет драйва, хайпа. Я называю это — обосрали на голову. Надо поднять игроков, где-то развеселить, подбодрить. Все пытаемся это сделать. Сейчас мы работаем и стараемся планомерно войти в новый сезон.