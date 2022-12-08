Кудашов: «Матч «Спартак» — «Динамо» — это всегда заруба будь здоров»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1 Б) в ретро-матче.

«Игра была обоюдоострая, быстрая. Не совсем были свежими, так как у нас была шестая игра серии через день — это уже не первый раз в сезоне. Свежести не было, но молодцы, нашли в себе силы и выиграли.

Обращал ли внимание на положение в таблице? Была бы одна команда на первом, а вторая на последнем, я не думаю, что накал был бы другой. Здесь именно принципиальные соперники, принципиальные игры. В такой ситуации особо на таблицу не смотришь. Скажу так, мы эту тему не обсуждали, но «Спартак» — «Динамо» — всегда заруба будь здоров», — приводит слова Кудашова сайт клуба.

«Динамо» находится на пятой строчке «Запада», набрав 49 очков в 40 матчах. Следующую игру команда проведет 20 декабря снова против «Спартака».