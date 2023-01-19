Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:57

Главный тренер «Динамо» Кудашов подвел итоги победного матча против «Автомобилиста»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0).

— Органичная игра получилась. От начала и до конца сыграли правильно и в обороне, и в атаке. За исключением игры в численном большинстве, здесь были проблемы, но будем исправлять, — приводит пресс-служба московского клуба слова Кудашова.

— После травмы Лиль в этом звене вышел Игумнов и с листа забросили две ключевые шайбы. Можно сказать, что такие ситуации в том числе и показывают, что команда на правильном пути?

— Не будем делать таких громких выводов. У нас, на самом деле, практически все игроки могут сыграть друг с другом и на своих позициях, и на чужих. И вы правильно сказали про звенья, мы часто меняем безболезненно из одного в другое. Главное, что команда системность схватила и поняла, что здесь без разницы кто с кем играет. Есть какая-то химия, на поле каждый должен знать, что делать в каждой ситуации.

«Динамо» выиграло третий матч подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции (70 очков). «Автомобилист» занимает первое место на «Востоке» (68).

Источник: https://dynamo.ru/news/229918-aleksey_kudashov____konovalova_stavim_v__pole__
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова поддержала инициативу награждать российских тренеров медалью имени отца
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 15:30
Сибирь – Металлург
 - : -
20.01 19:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
20.01 19:00
Куньлунь – Сочи
 - : -
20.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости