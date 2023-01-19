Тарасова поддержала инициативу награждать российских тренеров медалью имени отца

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на инициативу Министерства спорта РФ награждать специалистов медалью имени отца, Анатолия Тарасова.

«Конечно, я очень рада, что будут награждать медалями, которые будут под папиным именем, потому что папа был выдающимся тренером, такие рождаются раз в 100 лет, это очень большая редкость. Я, как его дочь, уважаю его профессию и помню его слова, с которыми он умирал: «Берегите «Золотую шайбу». И сейчас во главе «Золотой шайбы» папин внук. Мне хотелось бы, чтобы ей помогали, любили и уважали тех, кто готов за нее отдать свою жизнь.

Эта медаль будет хорошая, она будет дорогого стоить. Рада, что в стране еще помнят об Анатолии Владимировиче Тарасове, потому что забыть его вообще невозможно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Министерство спорта РФ планирует награждать отечественных тренеров и спортсменов, отличившихся в развитии и популяризации хоккея, медалями имени Анатолия Тарасова. Медали будут получать тренеры, которые имеют стаж работы в сфере спорта не менее 20 лет.