Кудашов: «Шайбы долетают до наших ворот — значит не так играем»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:3).

— Результат плохой. Игра, можно сказать, нормальная. Были недочеты. Контролировали игру по большому счету, но не хватило забитых голов.

— 38 бросков в створ в прошлом матче, 46 — сегодня. Реализация моментов — главное, что сейчас беспокоит до старта плей-офф?

— Нет, не самое главное. Это один из компонентов. Пропускаем легкие голы тоже. Если возьмем другую сторону, соперник не так много бросков нанес. Шайбы долетают до наших ворот — значит не так играем. Больше вот это напрягает, что за минимальное количество созданных моментов соперник забивает.

— Сегодня снова перестроили бригады большинства. Показалось, что по сравнению с прошлым матчем, у «Динамо» этот компонент улучшился. Много моментов создали, но реализация...

— После прошлого матча говорил, что вторая игра со «Спартаком» была похожа на плей-офф. Когда играешь подряд, разбираешь соперника, подстраиваешься. «Спартак» знал, что мы делаем, поэтому перекрыл наши моменты. На третью игру ты перестраиваешься, делаешь что-то другое. Это нормально. «Витязь» сейчас посмотрит игру, сделает выводы, будет действовать тоже по-другому.

— У «Динамо» так получается, что перед плей-офф как раз идут спаренные матчи. Это помогает при подготовке?

— Я бы не сказал. На самом деле, все уже ждут. Быстрее бы начались решающие игры. Радует то, что в ближайших матчах мы будем наигрывать тот состав, который пойдет в плей-офф. Все равно у нас немного не то сейчас. То, что есть возможность что-то порепетировать, исправить — хорошо.