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Форвард «Спартака» Принс: «Соперник использовал свои моменты, а мы сыграли недостаточно хорошо»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Шейн Принс поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:3).

«Мы не были хороши в большинстве. Жесткая игра, с духом плей-офф. Если б реализовали большинство, чувствовали себя увереннее. Соперник использовал свои моменты, а мы сыграли недостаточно хорошо для того, чтобы победить. Вот и вся разница. Нам нужно побеждать в каждой игре. Когда мы проигрываем, это очень плохо», — приводит «РБ Спорт» слова Принса.

«Спартак» располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 62 очка в 65 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shejn-prins-sopernik-ispol-zoval-svoi-momenty-a-my-sy-grali-nedostatochno-horosho-vot-i-vsya-raznitsa/
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