Тренер ЦСКА Федоров: «Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:0) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

— С победой нашу команду. Мы показали все те качества, которые приносят результат. «Локомотив» — с отличной серией. В первые две игры они показали сильный агрессивный хоккей в атаке. Пару дней надо отдохнуть, немного перезарядить батареи и идти дальше. Впереди серьезный интересный соперник. Психология решает все. Мы достойно провели два матча в Ярославле. Один проиграли 2:5, второй выиграли 3:1. Не скажу, что мы удачно сыграли дома, но тем не менее мы ехали в Ярославль, ведя в серии 2-0. А вернулись обратно при счете 3-1. Это все психология. Как бы тренерский штаб и ребята ни хотели, где-то мы чуть подспустили наше общее коллективное давление. В плей-офф, когда ведешь в серии 3-1, нельзя думать, что счет 3-1. Ты должен выиграть матч. Соперник думает также. Все думают очень просто и настраиваются на следующие 60 минут матча. Мы получили в очередной раз огромный опыт. Надеюсь, он поможет в следующей серии.

— 5:0 — впечатляющий счет. Болельщики довольны. Но почему ни игроки, ни тренеры не проявили намеки на восторг? Вас впечатлил такой счет или вы уже готовитесь мысленно к СКА?

— Уверен, нас это впечатлило. И тренерский штаб, и ребят. Почему не было огромной радости? Потому что это тяжелый вид спорта. Мы только что отработали серьезную игру. Рад за болельщиков — они большая часть нашей победы. Мы должны доставлять удовольствие своей игрой. У нас опытная команда. Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают.

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 2 апреля.