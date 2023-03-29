Тренер ЦСКА Федоров: «Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:0) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
— С победой нашу команду. Мы показали все те качества, которые приносят результат. «Локомотив» — с отличной серией. В первые две игры они показали сильный агрессивный хоккей в атаке. Пару дней надо отдохнуть, немного перезарядить батареи и идти дальше. Впереди серьезный интересный соперник. Психология решает все. Мы достойно провели два матча в Ярославле. Один проиграли 2:5, второй выиграли 3:1. Не скажу, что мы удачно сыграли дома, но тем не менее мы ехали в Ярославль, ведя в серии 2-0. А вернулись обратно при счете 3-1. Это все психология. Как бы тренерский штаб и ребята ни хотели, где-то мы чуть подспустили наше общее коллективное давление. В плей-офф, когда ведешь в серии 3-1, нельзя думать, что счет 3-1. Ты должен выиграть матч. Соперник думает также. Все думают очень просто и настраиваются на следующие 60 минут матча. Мы получили в очередной раз огромный опыт. Надеюсь, он поможет в следующей серии.
— 5:0 — впечатляющий счет. Болельщики довольны. Но почему ни игроки, ни тренеры не проявили намеки на восторг? Вас впечатлил такой счет или вы уже готовитесь мысленно к СКА?
— Уверен, нас это впечатлило. И тренерский штаб, и ребят. Почему не было огромной радости? Потому что это тяжелый вид спорта. Мы только что отработали серьезную игру. Рад за болельщиков — они большая часть нашей победы. Мы должны доставлять удовольствие своей игрой. У нас опытная команда. Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают.
ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.
Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 2 апреля.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|5 : 0