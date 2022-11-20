Сергей Федоров: «Еще не ощущаю себя на все 100% главным тренером команды ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 ОТ).

— Думаю, была очень хорошая, равная игра. В первом периоде мы играли чуть-чуть лучше соперника. Во втором периоде «Витязь» прибавил в скорости. Мы не вывели шайбу, играли в своей зоне чуть больше, чем нужно. В третьем периоде удалось создать голевые моменты, но, к сожалению, забили только в концовке. Повели, играли спокойно, но ошиблись у себя в зоне обороны. Парни молодчики, продолжили играть. Это хороший опыт для нас. Ошибки мы разберем. Не ошибается тот, кто не играет. В овертайме понравилась концентрация, внимание — в конечном счете это принесло нам победу.

— Для вас эта игра стала 100-й в тренерской карьере. Что это значит?

— Еще не ощущаю себя на все 100% главным тренером команды ЦСКА. Ты вроде бы на скамейке, руководишь процессом, но, мне кажется, я больше на льду, чем на скамейке. И над этим нужно тоже поработать. Все-таки нужно руководить командой, быть ответственным за ребят — это подразумевает определенное спокойствие. Наверное, первые ощущения — радость от победы, парни молодцы, огромное им спасибо. Не думал, что 100 матчей так быстро проходят, всего полтора года прошло. Благодарен за доверие болельщикам, всей дружине, штабу, обслуживающему персоналу. Рад, что у нас получилось сегодня довести дело до победы.