Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Эксклюзив

Сегодня, 22:08

Форвард «Ак Барса» Бурмистров вернулся в Казань с выезда после конфликта со Знарком

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Бурмистров.
Фото ХК «Ак Барс».

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров вернулся в Казань с выезда после конфликта с главным тренером Олегом Знарком.

Казанцам предстоят еще два матча в гостях против «Сибири» и «Барыса».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус» 3.

Зарплата хоккеиста составляет 40 миллионов рублей за сезон.

Александр Бурмистров
ХК Ак Барс
Олег Знарок
3
4
Читайте также
Кто станет чемпионом, кто лучшим игроком, а кто провалится. Прогнозы журналистов «СЭ» на чемпионат мира
Давка на Трусовой и сорванный прокат Мозалева. Самый скандальный этап «Гран-при» в Самаре
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до пяти человек
Джо Байден отмечает свой 80-летний юбилей в кругу семьи в Белом доме
Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
Как вести себя на дороге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь Никитин: «Очень тяжело отыгрывались, а проиграли матч за минуту»

Сергей Федоров: «Еще не ощущаю себя на все 100% главным тренером команды ЦСКА»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Адмирал 33 19 14 42
4 Сал. Юлаев 31 17 14 41
5 Сибирь 34 19 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 31 13 18 27
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 15:30
Сибирь – Ак Барс
 - : -
21.11 16:30
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
21.11 17:00
Трактор – Амур
 - : -
21.11 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости