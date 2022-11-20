Форвард «Ак Барса» Бурмистров вернулся в Казань с выезда после конфликта со Знарком

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров вернулся в Казань с выезда после конфликта с главным тренером Олегом Знарком.

Казанцам предстоят еще два матча в гостях против «Сибири» и «Барыса».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус» 3.

Зарплата хоккеиста составляет 40 миллионов рублей за сезон.