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Сегодня, 22:57

Буцаев: «Жаль проигрывать такие матчи, когда возвращаешься в игру, проигрывая две шайбы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4 ОТ).

«Жаль проигрывать такие матчи, когда возвращаешься в игру, проигрывая две шайбы. Похвалю ребят, играли до кона, проявили характер, не сдались при счете 1:2. Соперник в овертайме использовал свои наработки, которые он применял с прошлого сезона. Не могу предъявить претензии ребятам, ловили шайбы на себя. Хорошо оборонялись. Но количество все де перешло в качество.

Это очень-очень ценное очко для нас, несмотря на поражение в овертайме. Ценное и в плане психологии. Мы проявили себя как команда. Мы доказали сами себе, что можем переворачивать такие матчи и добиваться для себя положительного результата», — цитирует тренера сайт «Витязя».

Источник: https://hcvityaz.ru/news.php/?detail=152603
ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Буцаев
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