Николай Заварухин поздравил Алексея Заварухина с дебютом в роли исполняющего обязанности главного тренера «Спартака»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1).
«В начале была быстрая игра, она была до гола, мы воспользовались большинством и забили гол. Соперник потом раскрылся, у нас были контратаки и моменты. Ребята молодцы, выдержали прессинг соперника, хорошая командная победа. Стараемся в каждой игре добывать очки, календарь очень плотный, все идут рядом, любой может обыграть любого.
Мэйсек трудится во благо команде, это не просто индивидуальный игрок, ходит в единоборства, играет в меньшинстве, ловит шайбы на себя, это помощь команде.
Дебют двоюродного брата в «Спартаке»? Созванивались постоянно, он говорил, что будет и.о, я ему пожелал удачи, смотрел игру в Интернете, после игры написал сообщение. Сегодня поговорим еще, поздравлю, расскажет свои эмоции, здорово, что обыграл ЦСКА», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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Сал. Юлаев – Барыс
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