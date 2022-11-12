Тамбиев: «Вторая победа гораздо ценнее, чем первая»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:0).

«Тяжелый матч. Игры, которые идут через день с одним и тем же соперником, имеют под собой подоплеку плей-офф. Здесь очень важно сохранить правильность игры и системы. Тем более «Трактор» — хороший, ровный, мастеровитый соперник. Вторая победа гораздо ценнее, чем первая.

Сложный матч: инициатива то в одну сторону, то в другую. Ребята молодцы, что забили. Игра шла до гола. Могу отметить сэйв Никиты Серебрякова, который подчистил в концовочке. Молодцы, что выиграли во всех четырех матчах домашней серии. Шикарная поддержка болельщиков, сегодня был полный зал.

Изменения в составе? Ротация подразумевает под собой, что кто лучше готов, тот играет. Но костяк команды есть. Не могу сказать, что ребята сыграли слабо, но мы их изучили. Если хоккеист один матч играет хорошо, не факт, что во втором он сыграет на том же уровне. Во-вторых, они живые люди и тоже устают, сезон длинный. Нужно аккуратно вливать свежую кровь. Когда команда выигрывает, я не сторонник большой ротации, главное — не навредить», — цитирует тренера сайт КХЛ.