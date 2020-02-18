Главный тренер «Авангарда» прокомментировал состояние Чудинова

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с «Ак Барсом» в Казани в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет сегодня, начало — в 19.00 (мск).

— Чудинов начал кататься. Как скоро он появится в составе?

— До возвращения в строй еще далеко. Но он молодец, неплохо выглядит. После операции прошел терапию, начал заниматься в зале, теперь вот сделал следующий шаг — вышел на лед. Двигается в верном направлении. Он катается самостоятельно, и я пока не знаю, когда он будет способен вернуться. Это будет нескоро. И мы не будем торопить его.

— Клинкхаммер вернулся в состав, и Андригетто оказался в запасе на матч с «Ак Барсом». Почему Свен?

— Тут нет конкретной причины. Мы будем проводить ротацию легионеров до самого конца сезона. Кто-то из шести должен сидеть. Сегодня — это Свен. Тут как с вратарями — мы можем себе позволить такую роскошь, оставив сильного игрока в запасе. В следующем матче Андригетто будет играть. (Игорь Еронко)