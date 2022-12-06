Кравец: «Мне не понравилось, как сыграл Брюквин: дал ему возможность посидеть и подумать»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).

«Я считаю, что мы начали хорошо. К сожалению, пропустили необязательные два гола, которые возникли из ничего. Никто нас не разорвал, были конкретные ошибки некоторых игроков в этой ситуации.

По работе, движению, самоотверженности, самоотдаче — к ребятам вообще нет претензий. И по броскам, единоборствам, вбрасываниям — тоже. Конечно, когда один гол забиваешь, сложно что-то выиграть. Но можно и не пропускать, сыграть грамотнее в обороне.

Мне не понравилось, как сыграл Брюквин: там были два эпизода, и я дал ему возможность посидеть и подумать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.