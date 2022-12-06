Кравец: «Мне не понравилось, как сыграл Брюквин: дал ему возможность посидеть и подумать»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).
«Я считаю, что мы начали хорошо. К сожалению, пропустили необязательные два гола, которые возникли из ничего. Никто нас не разорвал, были конкретные ошибки некоторых игроков в этой ситуации.
По работе, движению, самоотверженности, самоотдаче — к ребятам вообще нет претензий. И по броскам, единоборствам, вбрасываниям — тоже. Конечно, когда один гол забиваешь, сложно что-то выиграть. Но можно и не пропускать, сыграть грамотнее в обороне.
Мне не понравилось, как сыграл Брюквин: там были два эпизода, и я дал ему возможность посидеть и подумать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|9
|Амур
|36
|15
|21
|36
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|2 : 4
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|1 : 3
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|3 : 2 Б
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 1
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -
Новости