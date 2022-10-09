Рябыкин взял на себя ответственность за поражение «Авангарда» от «Куньлуня»
Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Видно, что ребята сегодня подустали, но честно скажу: возьму на себя ответственность за то, что не смог донести до хоккеистов, что два очка победы над «Металлургом» ничем не отличаются от двух очков победы над «Куньлунем».
— Можете оценить игру по периодам?
— Здорово начали, но не смогли забить. Наступили на те же грабли: думаем, что вот-вот забьем, забываем про оборону, получаем гол. После этого не понимаю, что с командой происходит — у многих хоккеистов где-то сразу опускаются руки.
— Что с Ярошем? Он вчера не играл в третьем периоде.
— У него травма. Не знаю, на сколько: врачи с ним работают, надеюсь, что ненадолго.
— Такие большие качели: сегодня много пропустили, вчера много забили, на выезде тоже много пропустили. С чем это связано?
— Думаю, связано с игрой в обороне и в атаке. Вы видели: залетела первая шайба случайно, рикошет. Такие голы тоже бывают, вот они и залетели.
— Планируется ли кто-то на замену Олегу Микульчику? Когда ждать в строю Корбэна Найта?
— Надеемся, что Корбэн будет уже скоро готов. Если все пойдет по плану восстановления, то скорее всего против «Амура» он уже будет готов. Скорее всего, не хочется загадывать. По новому тренеру — разговоры идут, но пока нет никакой конкретики.
— Какие перспективы в главной команде у Семена Асташевского?
— Мы сегодня ему доверили несколько смен сыграть. Пока не знаю, какие перспективы — ему надо с нами потренироваться хотя бы чуть-чуть. Там посмотрим.
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