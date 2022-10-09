Главный тренер «Куньлуня»: «Арена «Авангарда», на самом деле, на уровне НХЛ»

Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:0).

— Для нас это был очень важный матч против замечательной команды. Мы знаем, что «Авангард» вчера играл с «Металлургом», матч выдался очень эмоциональным, что тоже, наверное, как-то повлияло. Иногда ожидаешь такую же эмоциональную игру подряд. Считаю, что мы сегодня провели лучший второй период, у нас наконец-то получилось играть равномерно все 60 минут матча. Были моменты, в которых мы немного отдавали шайбу сопернику, но по ходу игры становились все лучше и лучше в тех моментах, которые нам хотелось бы доработать. Сегодняшняя игра также была замечательной для нашего вратаря, который очень хорошо себя проявил, оставался последовательным и спокойным, несмотря на то, что на него оказывалось определенное давление, большая ответственность. Также стоит отдать должное нашим защитникам — тоже достаточно хорошо ребята сыграли. Было очень здорово видеть Дамира Шарипзянова, который несколько лет назад играл за мою команду. Замечательный человек, который тоже развивается. Интересно было посмотреть на его прогресс за все это время.

— Что больше всего помогло «Куньлуню» успешно играть во втором и третьем периодах?

— Первый период мы тоже достаточно неплохо отыграли, хорошо действовали в чужой зоне. Это была одна из наших целей: мы знали, что «Авангард» будет сопротивляться. Но у нас получилось справиться, что считаю большой победой для нас.

— Ваши впечатления от новой арены?

— Арена, на самом деле, на уровне НХЛ: очень хорошая организация, потрясающая атмосфера. Вызывает только хорошие эмоции. Особенно хорошо на таких аренах выигрывать, это определенная память.