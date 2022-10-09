Антон Белов вышел на шестое место по количеству матчей за «Авангард» в КХЛ

Матч регулярного чемпионата с «Куньлунем» (0:4) стал 286-м для защитника Антона Белова за «Авангард».

Это позволило ему обойти Владимира Первушина и переместиться на шестое место по количеству матчей за «Авангард» в КХЛ.

Впереди идут Александр Пережогин — 512, Александр Попов — 456, Кирилл Семёнов — 383, Никита Пивцакин — 369, Антон Курьянов — 353.

243 матча Белов сыграл в регулярных чемпионатах и 43 в плей-офф. Дебютировал за «Авангард» 3 сентября 2008 года в Казани в матче против «Ак Барса».