Билялетдинов — о серии с «Адмиралом»: «Не думаю о том, чтобы закончить поскорее. Готовимся к серьезной игре»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока (2:1)
«Я считаю, что очень хорошая была игра. Обе команды играли очень здорово, активно, агрессивно. Ровная хорошая игра получилась для нас. Всегда бывают плюсы и минусы, но сегодня ребята действительно молодцы, сработали здорово, действовали с хорошей отдачей. Вчетвером заканчивали, самоотверженно ловили шайбу на себя. Серьезные матчи проходят, идет борьба. Мы готовимся к серьезной игре. Не думаем о том, чтобы закончить в четыре или пять матчей. Готовимся к каждому отдельному матчу.
Сегодня был очень хороший первый период, но увы допустили ошибку. Пришлось догонять. Достаточно правильно играли, забили свою шайбу, которая нам была необходима, потом в концовке забили еще одну в большинстве. Сложно сказать почему не могли долго забить. Где-то вратарь хорошо сыграл, где-то нам просто не повезло. Но все равно если продолжать играть так надо ты забьешь, что и случилось.
После гола «Адмирала» не стали брать просмотр, смысла не было, там не было удаления. Контакт был за линией вратарской зоны. Токранов не готов? Все ошибаются, будет дальше играть или нет — посмотрим. Шипачев решающий гол забил, естественно доволен им. То, что не забивал 14 матчей — не проблема. Он же много отдавал. Вадим делает свою работу. Конечно, его работа не только передачи, он может и забить. Раньше не получалось, сегодня забил", — сказал Билялетдинов.
В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.
Счет в серии после этой игры стал 2-0 в пользу «Ак Барса».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|18.03
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|5 : 4