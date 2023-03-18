Билялетдинов — о серии с «Адмиралом»: «Не думаю о том, чтобы закончить поскорее. Готовимся к серьезной игре»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока (2:1)

«Я считаю, что очень хорошая была игра. Обе команды играли очень здорово, активно, агрессивно. Ровная хорошая игра получилась для нас. Всегда бывают плюсы и минусы, но сегодня ребята действительно молодцы, сработали здорово, действовали с хорошей отдачей. Вчетвером заканчивали, самоотверженно ловили шайбу на себя. Серьезные матчи проходят, идет борьба. Мы готовимся к серьезной игре. Не думаем о том, чтобы закончить в четыре или пять матчей. Готовимся к каждому отдельному матчу.

Сегодня был очень хороший первый период, но увы допустили ошибку. Пришлось догонять. Достаточно правильно играли, забили свою шайбу, которая нам была необходима, потом в концовке забили еще одну в большинстве. Сложно сказать почему не могли долго забить. Где-то вратарь хорошо сыграл, где-то нам просто не повезло. Но все равно если продолжать играть так надо ты забьешь, что и случилось.

После гола «Адмирала» не стали брать просмотр, смысла не было, там не было удаления. Контакт был за линией вратарской зоны. Токранов не готов? Все ошибаются, будет дальше играть или нет — посмотрим. Шипачев решающий гол забил, естественно доволен им. То, что не забивал 14 матчей — не проблема. Он же много отдавал. Вадим делает свою работу. Конечно, его работа не только передачи, он может и забить. Раньше не получалось, сегодня забил", — сказал Билялетдинов.

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.

Счет в серии после этой игры стал 2-0 в пользу «Ак Барса».