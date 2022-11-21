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Сегодня, 20:06

Знарок — о поражении «Сибири»: «Играли неплохо, но были индивидуальные ошибки»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В принципе, играли неплохо, но были индивидуальные ошибки. Много времени провели в атаке, но забили всего два года. Второй период был неплохой, третий. Да и первый. Ничего не надломились, просто были индивидуальные ошибки. Чуть не хватило бросков, особенно во втором периоде, когда использовали наложения, много проводили времени в зоне соперника.

Энергия Радулова вылилась в большое количество удалений? Давайте не будем об этом. Сыграет ли Никита Евсеев в следующих матчах? Надеюсь. Он вчера катался, но еще испытывает болевые ощущения. С каждой игрой мы играем все лучше и лучше. Уже виден коллектив», — приводит слова Знарка сайт КХЛ.

«Ак Барс» находится на восьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 32 очка в 32 играх.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Олег Знарок
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