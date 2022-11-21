Вайсфельд не видит кардинальных изменений в игре «Ак Барса»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в интервью «РБ Спорт» высказал мнение об игре «Ак Барса».

— Вы заметили какие-то изменения в игре «Ак Барса» в последних матчах?

— Если бы они играли все матчи, как против СКА, они бы боролись за первое-второе место на Востоке. Но «Ак Барс» ведь так не играет. Поэтому каких-то кардинальных изменений я не вижу. Пока матч со СКА был такой один.

— Александр Радулов сделал хет-трик в матче со СКА. Можно сказать, что его игра имеет определяющее значение для «Ак Барса»?

— Игра Радулова важна в каждом матче, он как-никак лучший бомбардир и снайпер. Если человек делает хет-трик в такой ключевой игре, значит, имеет определяющее значение.

«Ак Барс» с 32 очками после 32 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции.