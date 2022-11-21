Вайсфельд не видит кардинальных изменений в игре «Ак Барса»
Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в интервью «РБ Спорт» высказал мнение об игре «Ак Барса».
— Вы заметили какие-то изменения в игре «Ак Барса» в последних матчах?
— Если бы они играли все матчи, как против СКА, они бы боролись за первое-второе место на Востоке. Но «Ак Барс» ведь так не играет. Поэтому каких-то кардинальных изменений я не вижу. Пока матч со СКА был такой один.
— Александр Радулов сделал хет-трик в матче со СКА. Можно сказать, что его игра имеет определяющее значение для «Ак Барса»?
— Игра Радулова важна в каждом матче, он как-никак лучший бомбардир и снайпер. Если человек делает хет-трик в такой ключевой игре, значит, имеет определяющее значение.
«Ак Барс» с 32 очками после 32 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|31
|21
|10
|47
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|32
|18
|14
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|7
|Витязь
|32
|14
|18
|35
|8
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
|Адмирал
|33
|19
|14
|42
|5
|Сал. Юлаев
|32
|17
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Амур
|31
|12
|19
|29
|11
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|27
|21.11
|15:30
|
Сибирь – Ак Барс
|4 : 2
|21.11
|16:30
|
Барыс – Сал. Юлаев
|4 : 1
|21.11
|17:00
|
Трактор – Амур
|3 : 2
|21.11
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -