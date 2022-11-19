Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:16

Вудкрофт: «Если по физике вопросов меньше, то надо сконцентрироваться на ментальности»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» из Минск Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:4 Б).

«Расстроен тем, что не удалось заработать два очка. Мы заслуживали победы, но, к сожалению, сложилось так. Хорошая игра была, мы не давали ничего сделать сопернику. Конечно, у них были моменты в большинстве, которые они реализовали, но кроме этого — ничего.

В первом периоде у нас было больше шансов, мы перебросали, как и во втором. Но соперник во втором периоде бросил пять раз и забил два гола, так бывает. Перед третьим периодом поговорили, сказали, что не надо креативить, надо играть в свою систему, думать, как забрасывать шайбы, делать то, что умеем. Сыграли просто, сравняли счет, добились минимального результата, но не хватило для победы.

В овертайме были моменты, где мы могли заканчивать игру. Если посмотреть, в двух последних матчах мы нанесли 95 бросков по воротам соперника. Разговариваем с ребятами о реализации моментов, о ментальной и физической подготовки.

Если по физике вопросов меньше, то надо сконцентрироваться на ментальности, работаем над этим. Надо уделить внимание построению звеньев, если будет возможность, улучшить состав. Мы можем играть с любым соперником и набирать очки», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/19/505645.html
ХК Адмирал
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
0
Читайте также
Чемпионат мира-2022 по футболу: 10 потенциальных открытий
Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?
В Париже сотни людей вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тамбиев: «Ведя в счете 3:1, мы умеем доводить матчи до победы»

Роман Ротенберг оценил дебют голкипера Подъяпольского в составе СКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Витязь 31 14 17 34
7 Динамо Мн 33 14 19 34
8 Спартак 33 14 19 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Адмирал 33 19 14 42
4 Сал. Юлаев 31 17 14 41
5 Сибирь 34 19 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 31 13 18 27
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 13:00
Спартак – Локомотив
 - : -
20.11 17:00
Витязь – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости