Вудкрофт: «Если по физике вопросов меньше, то надо сконцентрироваться на ментальности»
Главный тренер «Динамо» из Минск Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:4 Б).
«Расстроен тем, что не удалось заработать два очка. Мы заслуживали победы, но, к сожалению, сложилось так. Хорошая игра была, мы не давали ничего сделать сопернику. Конечно, у них были моменты в большинстве, которые они реализовали, но кроме этого — ничего.
В первом периоде у нас было больше шансов, мы перебросали, как и во втором. Но соперник во втором периоде бросил пять раз и забил два гола, так бывает. Перед третьим периодом поговорили, сказали, что не надо креативить, надо играть в свою систему, думать, как забрасывать шайбы, делать то, что умеем. Сыграли просто, сравняли счет, добились минимального результата, но не хватило для победы.
В овертайме были моменты, где мы могли заканчивать игру. Если посмотреть, в двух последних матчах мы нанесли 95 бросков по воротам соперника. Разговариваем с ребятами о реализации моментов, о ментальной и физической подготовки.
Если по физике вопросов меньше, то надо сконцентрироваться на ментальности, работаем над этим. Надо уделить внимание построению звеньев, если будет возможность, улучшить состав. Мы можем играть с любым соперником и набирать очки», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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